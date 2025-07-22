"Ахмат" нацелен на борьбу за место в топ-8 РПЛ

В первом туре чемпионата России "Ахмат" на своем поле проиграл "Рубину" со счетом 0:2

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" нацелен на попадание в первую восьмерку турнирной таблицы Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам рассказал генеральный директор футбольного клуба Ахмед Айдамиров.

В первом туре РПЛ "Ахмат" на своем поле проиграл казанскому "Рубину" со счетом 0:2.

"Результат первого тура был немного неудачным, но мы продолжим бороться. Команда будет прибавлять, скоро добавятся футболисты. Мы хотим бороться за попадание в топ-8 РПЛ", - сказал Айдамиров.

В прошлом сезоне "Ахмат" занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ и победил екатеринбургский "Урал" в стыковых матчах.