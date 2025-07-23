Совет Международной федерации парусного спорта большинством голосов утвердил политику нейтралитета в отношении спортсменов, персонала спортсменов и судей из России и Белоруссии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Решение совета Международной федерации парусного спорта (World Sailing) допустить российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе является большим шагом вперед. Комментарий президента Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Сергея Джиенбаева предоставила ТАСС пресс-служба организации.

23 июля совет World Sailing большинством голосов (29 - за, 5 - против, 2 - воздержалось) утвердил политику нейтралитета в отношении спортсменов, персонала спортсменов и судей из России и Белоруссии.

"Это большой шаг вперед к восстановлению допуска российских спортсменов к международным стартам и диалога с международной федерацией, - заявил Джиенбаев. - ВФПС продолжит работу по полноценному возвращению российского парусного спорта на международную арену".

Совет World Sailing также большинством голосов (23 - за, 14 - против) принял решение не накладывать дальнейших санкций в отношении специалистов (членов совета, комитетов и комиссий) из России и Белоруссии.