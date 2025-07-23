Встреча состоится 2 августа и начнется в 20:30 мск

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Матч третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между футболистами "Пари Нижний Новгород" и московского "Локомотива" пройдет в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Встреча состоится 2 августа и начнется в 20:30 мск.

"Матч пройдет в Грозном на "Ахмат-Арене", дополнительно заявленной клубом "Пари НН" в качестве резервного стадиона. При определении времени начала игры учитывались погодные условия и ожидаемая высокая температура в дневное время", - говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.

На домашней арене клуба из Нижнего Новгорода проводится ремонт. Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов ранее выразил надежду на то, что уже в сентябре команда сможет сыграть на своем поле. В матче первого тура "Пари НН" принимал "Краснодар" в Казани.