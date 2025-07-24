Свищев оценил мнение немецкого пловца о полном допуске россиян

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям в полном составе под своим флагом, чтобы не было полумер в их отношении. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее немецкий пловец Йоша Зальхов в комментарии Sport1 раскритиковал решение допустить российских спортсменов до участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре под нейтральным флагом. По его мнению, все понимают, какую страну представляют спортсмены. Он считает, что россиян нужно допускать на равных правах с остальными, либо не допускать совсем.

"Я поддерживаю его мнение с точки зрения второй части его высказывания - допускать полностью и прекратить издеваться над спортом, - сказал Свищев. - Полумеры не годятся. Не сегодня, так завтра допустят. Чего хотят добиться - непонятно. Во многом он прав, другой вопрос, чего он хочет добиться. Если он за то, чтобы допускать - поддерживаю, если за то, чтобы привязать это к политической акции, к провокации - не поддержу. А с точки зрения допуска - молодец, хорошо сказал. Надо допускать наших спортсменов и в равной конкурентной борьбе участвовать с ними в спортивных мероприятиях".