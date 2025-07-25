Спортсмены и гости Москвы с восторгом отзывались об организации олимпийских мероприятий

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. ТАСС продолжает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности, чтобы читатели смогли погрузиться в атмосферу тех олимпийских дней, ощутить эмоции от ярких побед спортсменов Советского Союза и понять, чем жила и дышала страна, принимавшая у себя Олимпиаду-1980.

"Какой чудесный народ! И какие доказательства преимуществ социализма! Вы являетесь пионерами общества будущего" - Друэн (Франция).

"Мы увозим с Олимпиады-80 самые лучшие впечатления" - Ангелис и Васо Иоанниду (Греция)

"Нигде ранее мне не доводилось видеть таких симпатичных и гостеприимных людей. Теперь я понимаю, что означает слово "дружба" - Паскаль Юбер (Франция).

"Когда мы боролись против фашизма, мы боролись в рядах народно-освободительной армии Греции (ELAS). Ваша боль была нашей болью. Слушая радио, мы говорили: "Держись, Сталинград!". Нашим огромным желанием было увидеть Советский Союз, и первая встреча с советской молодежью произвела на нас огромное впечатление. Желаем советскому народу мира и успехов" - группа борцов-антифашистов (Греция).

Эти высказывания корреспондент ТАСС Юрий Тыссовский взял из объемной "книги отзывов" интерклуба гостиницы "Молодежная", где размещаются юноши и девушки, прибывшие в СССР по линии бюро международного молодежного туризма "Спутник".

Спортсмен из Камеруна увезет из Москвы пластинки с музыкой Чайковского

Добрых полтора часа провел в отделе грампластинок торгового центра Н.Монг из команды Камеруна. Каждую заинтересовавшую его пластинку он внимательно прослушивал, в итоге ушел из магазина с внушительным пакетом. В нем записанные фирмой "Мелодия" сочинения Чайковского, Бородина, Бетховена, Вивальди.

"Выбор такой, что глаза разбегаются, - сказал Монг корреспонденту ТАСС Валерию Джалагонии. - И что немаловажно, цены на пластинки вполне доступны".

Память о гостеприимной Москве, о днях, проведенных в Олимпийской деревне, увезут на Родину многие спортсмены. В торговом центре особым спросом пользуются фото- и радиотовары, часы, а знаменитых русских самоваров - электрических, по форме таких же, как в старину, продано уже около 1 500. И, конечно, каждому хочется обзавестись талисманом XXII Олимпийских игр - медвежонком Мишкой, озорная улыбка которого словно впитала всю теплоту и радушие олимпийской Москвы.

Главу FINA больше всего поразили результаты советского пловца Сальникова

Олимпийский чемпион 1980 года на дистанции 1 500 метров и в эстафете 4x200 метров вольным стилем ленинградец Владимир Сальников празднует еще одну победу - на дистанции 400 метров вольным стилем с новым олимпийским рекордом.

"Конечно, мне хотелось улучшить мировое достижение, - заявил Сальников корреспонденту ТАСС. - Но тут виноват лишь я один. Слабее, чем хотелось бы, начал дистанцию и наверстать упущенные секунды уже не смог".

"Я считаю, что результаты, которые показывают в этом бассейне пловцы, очень высокие, - сказал ТАСС президент Международной федерации плавания (FINA) мексиканец Хавьер Остос. - Но больше всего меня восхитили победы замечательного советского пловца Сальникова".

Олимпиада-80 стала вершиной Памира

На центральном Памире покорена еще одна безымянная вершина - шеститысячник. По праву первовосходителей участники альпийской экспедиции спорткомитета Грузии решили назвать ее в честь 22-х Олимпийских игр - "Олимпиада-80", передает корреспондент ТАСС из Душанбе.

"Ну, погоди" на английском языке и вечер Пахмутовой

"Мультипликационный волк погрозил кулаком с экрана и рявкнул, блеснув отличным английским произношением: "Ну, заяц, погоди!" Зал дружно захохотал", - передает из культурного центра Олимпийской деревни корреспондент ТАСС Валерий Джалагония.

Культурная программа для жителей Олимпийской деревни разрабатывалась при участии специалистов по психологии спорта. Одна из задач ее - снимать нервные перегрузки, которые так велики у атлетов в преддверии олимпийских стартов. А в этом трудно найти более надежного помощника, чем смех. Поэтому у входа в два кинозала Олимпийской деревни так часто вывешиваются названия лучших советских кинокомедий - от классических "Веселых ребят" до современных.

Особенно оживленно в центре по вечерам. В концертном зале, вмещающем 1 200 зрителей, постоянный аншлаг. Но это и неудивительно, звезд, ежедневно выступающих перед олимпийцами, с избытком хватило бы, чтобы украсить афиши целого концертного сезона: хор имени Пятницкого и "Березка", Театр кукол под руководством Сергея Образцова и ансамбль скрипачей Большого театра, Красноярский ансамбль танца Сибири и молдавская "Приетения", творческий вечер Александры Пахмутовой и концерты мастеров советского цирка.

Британским пловцам настойчиво предлагали бойкотировать московскую Олимпиаду

"Все члены нашей команды счастливы участвовать в Играх XXII Олимпиады, - отметил тренер команды Великобритании по плаванию Д.Хэллер в беседе с корреспондентом ТАСС Г.Тереховым. - Это создает у них очень хороший настрой перед стартами и позволяет добиваться высоких результатов. Несмотря на отсутствие пловцов из некоторых стран мира, в частности, из США и ФРГ, накал борьбы на соревнованиях очень высокий, и у спортсменов нет чувства того, что конкуренция на дорожках недостаточно высока".

"Команда Великобритании могла выступить еще лучше, если бы нам удалось оградить ее от давления, которое оказывали на спортсменов различные английские организации и пресса, выступавшие за бойкот Олимпиады", - считает собеседник ТАСС.

Обладателем тысячного абонемента библиотеки Олимпийской деревни стал австралиец

"Культурный центр впервые в практике Игр был построен на территории самой Олимпийской деревни. Новшество себя оправдало: занятие по душе здесь может найти каждый.

Сосредоточенная тишина царит в библиотеке, на полках которой 7 тысяч томов на 45 языках народов мира. Недавно здесь отметили своеобразный юбилей: библиотечный формуляр был заполнен на тысячного читателя. Им оказался член австралийской команды стрелков Д.Холлистер. Особым спросом пользуются книги, рассказывающие о развитии спорта в СССР, о выдающихся советских спортсменах", - передает корреспондент ТАСС Валерий Джалагония.