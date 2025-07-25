Цыплаков заключил контракт с клубом НХЛ "Айлендерс" до арбитража

Соглашение рассчитано на 2 года с зарплатой $2,25 млн за сезон

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Российский форвард Максим Цыплаков заключил новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Элиотт Фридман на своей странице в соцсети X.

Контракт рассчитан на 2 года с зарплатой $2,25 млн за сезон. Ранее Цыплаков вошел в число 11 игроков НХЛ, обратившихся в арбитраж по поводу предложенной им зарплаты, СМИ сообщали, что изначальное предложение "Айлендерс" не превышало $897 тыс., что составляет меньше оклада некоторых новичков ($950 тыс.).

Цыплакову 26 лет, летом 2024 года он подписал контракт с "Айлендерс" на один сезон. В 77 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 35 очков (10 заброшенных шайб + 25 результативных передач). До переезда в НХЛ игрок с 2015 года выступал за команды системы московского "Спартака".