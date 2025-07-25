В составе самарской команды отличились Вадим Раков и Фернандо Костанца

САМАРА, 25 июля. /ТАСС/. Футболисты самарских "Крыльев Советов" одержали победу над "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Оба мяча были забиты в добавленное ко второму тайму время. На первой компенсированной минуте отличился Вадим Раков, на седьмой - Фернандо Костанца. Для Ракова этот гол стал вторым в текущем сезоне, форвард, арендованный у московского "Локомотива", также отличился в игре первого тура с тольяттинским "Акроном" (1:1).

"Крылья Советов" и "Пари Нижний Новгород" провели 11-ю очную встречу в РПЛ. Два раза команды сыграли вничью, "Крылья Советов" выиграли в пятый раз, на счету "Пари НН" четыре победы.

В следующем туре "Пари НН" 2 августа в Грозном проведет матч с "Локомотивом", а 30 июля в гостях встретится с махачкалинским "Динамо" в рамках группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Крылья Советов" в третьем туре РПЛ 2 августа на выезде сыграют с "Ростовом", а 29 июля проведут выездной матч против "Краснодара" в кубке страны.