САМАРА, 25 июля. /ТАСС/. Футболисты самарских "Крыльев Советов" одержали победу над "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Оба мяча были забиты в добавленное ко второму тайму время. На первой компенсированной минуте отличился Вадим Раков, на седьмой - Фернандо Костанца. Для Ракова этот гол стал вторым в текущем сезоне, форвард, арендованный у московского "Локомотива", также отличился в игре первого тура с тольяттинским "Акроном" (1:1).
"Крылья Советов" и "Пари Нижний Новгород" провели 11-ю очную встречу в РПЛ. Два раза команды сыграли вничью, "Крылья Советов" выиграли в пятый раз, на счету "Пари НН" четыре победы.
В следующем туре "Пари НН" 2 августа в Грозном проведет матч с "Локомотивом", а 30 июля в гостях встретится с махачкалинским "Динамо" в рамках группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Крылья Советов" в третьем туре РПЛ 2 августа на выезде сыграют с "Ростовом", а 29 июля проведут выездной матч против "Краснодара" в кубке страны.
1
"Крылья Советов"
2
1
1
0
4
3
1
2
2
"Краснодар"
1
1
0
0
3
3
0
3
3
"Локомотив"
1
1
0
0
3
3
0
3
4
"Рубин"
1
1
0
0
3
2
0
2
5
"Зенит"
1
1
0
0
3
2
1
1
6
"Спартак"
1
1
0
0
3
1
0
1
7
"Балтика"
1
0
1
0
1
1
1
0
8
"Акрон"
1
0
1
0
1
1
1
0
9
"Динамо" М
1
0
1
0
1
1
1
0
10
"Оренбург"
1
0
1
0
1
0
0
0
11
ЦСКА
1
0
1
0
1
0
0
0
12
"Ростов"
1
0
0
1
0
1
2
-1
13
"Динамо" Мх
1
0
0
1
0
0
1
-1
14
"Ахмат"
1
0
0
1
0
0
2
-2
15
"Сочи"
1
0
0
1
0
0
3
-3
16
"Пари НН"
2
0
0
2
0
0
5
-5