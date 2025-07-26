Форвард грубо нарушил правила в матче против "Балтики"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Антон Заболотный получил красную карточку в домашнем матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики".

Заболотный грубо нарушил правила, ударив шипами защитника "Балтики" Мингияна Бевеева. Главный судья матча Сергей Карасев изначально не показал за эпизод даже желтую карточку, но после вмешательства в игру видеоассистента рефери (VAR) изменил решение и удалил форварда с поля.

Для Заболотного это второй матч РПЛ в составе "Спартака", он дебютировал за клуб в стартовой игре сезона для красно-белых с махачкалинским "Динамо" (1:0). В той встрече форвард забил гол, который был отменен из-за офсайда после помощи VAR. Всего в той игре были отменены четыре забитых мяча красно-белыми. В "Спартак" Заболотный перешел 1 июля, подписав контракт на один сезон.

Заболотному 34 года, ранее он выступал за подмосковные "Химки". В прошедшем сезоне нападающий провел 31 матч в разных турнирах, в которых отметился 6 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Футболист является воспитанником московского ЦСКА, за армейцев Заболотный играл с 2021 по 2024 год. В 2023 году нападающий стал победителем Фонбет - Кубка России с московским клубом.