МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" проиграли калининградской "Балтике" со счетом 0:3 в домашнем матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене".
Голы в матче забили Владислав Саусь (49-я минута), Чинонсо Оффор (79), вышедший на замену, и Николай Титков (85).
Впервые в истории красно-белые получили две красные карточки к 58-й минуте. На 11-й минуте встречи за удар шипами в ногу сопернику был удален новичок "Спартака" Антон Заболотный. Форвард красно-белых получил прямую красную карточку впервые за 200 матчей, в игре прошлого тура он не отметился результативными действиями, но выиграл девять верховых единоборств. На 58-й минуте арбитр Сергей Карасев удалил с поля полузащитника "Спартака" Маркиньоса за вторую желтую карточку.
В предыдущем туре "Балтика" в гостях сыграла вничью с московским "Динамо" (1:1), "Спартак" в первом туре РПЛ дома обыграл "Динамо" из Махачкалы (1:0).
В следующем туре подопечные Деяна Станковича 3 августа на выезде сыграют с тольяттинским "Акроном", а 30 июля в гостях сыграют с "Ростовом" в групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Балтика" в третьем туре РПЛ 3 августа примет "Оренбург", а 29 июля на выезде встретится с "Акроном" в кубке страны.
1
"Балтика"
2
1
1
0
4
4
1
3
2
"Крылья Советов"
2
1
1
0
4
3
1
2
3
"Краснодар"
1
1
0
0
3
3
0
3
4
"Локомотив"
1
1
0
0
3
3
0
3
5
"Рубин"
1
1
0
0
3
2
0
2
6
"Зенит"
1
1
0
0
3
2
1
1
7
"Спартак"
2
1
0
1
3
1
3
-2
8
"Акрон"
1
0
1
0
1
1
1
0
9
"Динамо" М
1
0
1
0
1
1
1
0
10
"Оренбург"
1
0
1
0
1
0
0
0
11
ЦСКА
1
0
1
0
1
0
0
0
12
"Ростов"
1
0
0
1
0
1
2
-1
13
"Динамо" Мх
1
0
0
1
0
0
1
-1
14
"Ахмат"
1
0
0
1
0
0
2
-2
15
"Сочи"
1
0
0
1
0
0
3
-3
16
"Пари НН"
2
0
0
2
0
0
5
-5