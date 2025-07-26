Калининградская команда одержала победу со счетом 3:0

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" проиграли калининградской "Балтике" со счетом 0:3 в домашнем матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене".

Голы в матче забили Владислав Саусь (49-я минута), Чинонсо Оффор (79), вышедший на замену, и Николай Титков (85).

Впервые в истории красно-белые получили две красные карточки к 58-й минуте. На 11-й минуте встречи за удар шипами в ногу сопернику был удален новичок "Спартака" Антон Заболотный. Форвард красно-белых получил прямую красную карточку впервые за 200 матчей, в игре прошлого тура он не отметился результативными действиями, но выиграл девять верховых единоборств. На 58-й минуте арбитр Сергей Карасев удалил с поля полузащитника "Спартака" Маркиньоса за вторую желтую карточку.

В предыдущем туре "Балтика" в гостях сыграла вничью с московским "Динамо" (1:1), "Спартак" в первом туре РПЛ дома обыграл "Динамо" из Махачкалы (1:0).

В следующем туре подопечные Деяна Станковича 3 августа на выезде сыграют с тольяттинским "Акроном", а 30 июля в гостях сыграют с "Ростовом" в групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Балтика" в третьем туре РПЛ 3 августа примет "Оренбург", а 29 июля на выезде встретится с "Акроном" в кубке страны.