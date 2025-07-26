"Спартак" в субботу проиграл "Балтике" со счетом 0:3, доигрывая матч вдевятером

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович стал беспокоиться за свое здоровье после матча второго тура Мир - Российской премьер-лиги с калининградской "Балтикой". Об этом он заявил журналистам.

В субботу "Спартак" дома уступил "Балтике" со счетом 0:3, команда доигрывала матч вдевятером после удалений Антона Заболотного и Маркиньоса.

"Все позиции были соблюдены, все располагались верно, как надо, но сегодня все складывалось в пользу соперника, - сказал Станкович. - Перестройка после удаления? Конечно, непросто в такой ситуации, но, к счастью, это наша работа. Мы должны реагировать в любом случае. Понятно, что ты всю неделю готовишься, вся команда работает, но один такой ранний эпизод все меняет. Мы должны реагировать, как сделали, были моменты, команда старалась, но после второй красной карточки было уже, конечно, невероятно сложно. Но и нужно отдать должное сопернику, команда организованно сыграла, зачастую непросто играть в равных составах, намного тяжелее в меньшинстве, а когда 10 на 8 полевых, очень сложно, тем более еще оставалось полчаса. Замены в том числе были связаны с этим, потому что очень энергозатратно".

"Сейчас сложно говорить, чего ожидали от соперника. Потому что после седьмой минуты все поменялось, рисунок игры пошел по другому сценарию, абсолютно все. По "Балтике" еще до матча говорил, что это хорошая команда, которая бежит, находится в хорошей форме, быстрая команда. Для нас не было это сюрпризом. Но играть восемь на десять полевых невероятно сложно, соперник получал удовольствие. Когда у нас был один игрок удален, я не побоялся играть при обороне 5-3-1, но когда два игрока, еще сложнее. Мы возвращаемся к эпизоду, когда был фол на [вратаре "Спартака" Александре] Максименко, нужно было свистеть фол сразу, в итоге Маркиньос получает желтую карточку, которая потом превратилась в красную. Честно говоря, уже устал от этого, посмотрим, что случится дальше, как ситуация будет развиваться, но я уже начал беспокоиться за свое здоровье, для меня важны здоровье и семья, но не знаю, как будет дальше", - добавил тренер красно-белых.