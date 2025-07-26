Игрок отметил, что глобально команда понимает эти требования

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" показали хорошую игру в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", но игрокам нужно время, чтобы требования главного тренера Валерия Карпина начали работать. Такое мнение журналистам высказал полузащитник столичного клуба Даниил Глебов.

Ранее ТАСС сообщил, что "Динамо" со счетом 1:0 обыграло ростовский клуб.

"Сегодня была командная борьба, все удалось. Все выкладывались по максимуму. "Ростов" много борется. Нового ничего не было. Глобально команда понимает все требования Валерия Георгиевича [Карпина]. Другой вопрос: нужно время, чтобы эти требования начали работать. Это уже наша кухня", - сказал Глебов.

В следующем туре "Динамо" 2 августа на выезде сыграет с "Краснодаром", а 29 июля примут "Сочи" в групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.