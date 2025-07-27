Анна Конаныхина и Александр Бондарь стали третьими на мировом первенстве в синхронных прыжках в воду с вышки

СИНГАПУР, 27 июля. /ТАСС/. Анна Конаныхина и Александр Бондарь остались довольны бронзой в соревнованиях смешанных команд в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира в Сингапуре, однако борьба за медаль отняла много нервов. Об этом журналистам рассказала Конаныхина.

Бондарь и Конаныхина лидировали после третьей попытки, однако в итоге пропустили вперед представителей Китая и КНДР. Для российских прыгунов в воду эта медаль стала первой на чемпионате мира в Сингапуре.

"Мы довольны, но можно было бы лучше, как всегда я люблю говорить, - сказала Конаныхина. - Для нас это первая медаль в миксте, первая медаль чемпионата мира. У Саши уже есть много наград, для меня он был очень важным партнером: он меня привел в эту дисциплину, которую мы прыгаем бок о бок уже несколько сезонов. Я рада, что мы смогли показать свое мастерство на чемпионате мира".

"Мы не смотрели на табло, не знали, что лидируем. Конечно, немного потряхивало, потому что первая дисциплина, первый старт - нужно было выдохнуть. Мы не смотрели запрыг, не обращали внимания на табло: после пятого раунда я стояла так, словно у меня уже инфаркт. Я сказала: "Саша, все, пожалуйста, можно это все закончится", - добавила она.

Спортсменка отметила, что у нее нет претензий к судейству. "Нет вопросов, это чисто мои ошибки, над которыми надо подумать, а завтра - исправить", - сказала Конаныхина.

Бондарю 31 год, он стал трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира (2011, 2019, 2025), также на счету спортсмена два серебра (2017, 2019). В 2021 году на Олимпиаде в Токио он и Виктор Минибаев выиграли бронзу в синхронных прыжках в воду с вышки. Бондарь является пятикратным победителем чемпионатов Европы. 20-летняя Конаныхина побеждала на чемпионате Европы 2021 года.