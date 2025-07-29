Жедсон выступает за "Бешикташ" с 2022 года

СТАМБУЛ, 29 июля. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" начал переговоры с московским "Спартаком" о переходе португальского полузащитника Жедсона Фернандеша. Об этом сообщает пресс-служба "Бешикташа".

"Начались переговоры о переходе Жедсона Фернандеша в российский клуб "Спартак" из Москвы", - говорится в заявлении клуба.

Жедсон выступает за "Бешикташ" с 2022 года, в составе команды он стал обладателем кубка и суперкубка страны. В составе турецкого клуба он провел 131 матч, забив 18 голов и отдав 16 передач.

Также Жедсон играл за португальскую "Бенфику", с которой стал чемпионом и обладателем Суперкубка Португалии, английский "Тоттенхэм", турецкие "Галатасарай" и "Ризеспор". В составе сборной Португалии провел 2 матча, не отметившись результативными действиями.