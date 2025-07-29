Бывший игрок "Ростова" и ЦСКА с 2023 года выступал за турецкий "Бешикташ"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов, перешедший в московский футбольный клуб "Динамо", рад возвращению в Россию и доволен тем, как его приняли в команде. Об этом он рассказал журналистам.

"Динамо" объявило о переходе Зайнутдинова 28 июля, с 2023 года футболист выступал за турецкий "Бешикташ". Во вторник полузащитник дебютировал в составе бело-голубых в матче первого тура "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России против "Сочи" (3:2).

"Очень рад вернуться в Россию, присоединиться к "Динамо". Работа с [главным тренером "Динамо" Валерием] Карпиным? Какие-то детали работы изменились, но в целом то же самое. В команде хорошо и тепло приняли, чувствую, будто не первые дни здесь", - сказал Зайнутдинов.

Зайнутдинов с 2019 по 2020 год выступал за "Ростов", главным тренером которого был Карпин. С 2020 по 2023 год казахстанец играл за московский ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны.