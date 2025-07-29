Тюкавин получил травму в начале марта, повредив крестообразную связку

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин выразил надежду, что нападающий команды Константин Тюкавин восстановится в срок. Об этом тренер рассказал журналистам.

Тюкавин получил травму в начале марта в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", повредив крестообразную связку.

"В первый день, когда он в марте получил травму, если отсчитать плюс-минус шесть месяцев, получается сентябрь. С крестообразными связками сроки только могут удлиниться. Надеюсь, этого не произойдет", - сказал Карпин.

Во вторник "Динамо" победило "Сочи" в первом туре группового этапа Фонбет - Кубка России в "пути РПЛ" со счетом 3:2. Дубль у победителей оформил новичок команды Иван Сергеев.

"С учетом того, что состав был именно такой, игра была хорошей. Учитывая нашу оборонительную линию с [Максимом] Балахоновым, [Дмитрием] Александровым, который в принципе не защитник, можно сказать, что замечательная игра. Пока молодые играют в детско-юношеский футбол", - отметил главный тренер "Динамо".

Дебютный матч за "Динамо" провел перешедший из турецкого "Бешикташа" Бахтиёр Зайнутдинов. "Понятно, что Зайнутдинов не в форме, поэтому и вышел на 15 минут. Ему эту форму еще набирать и набирать, как и Сергееву, который присоединился к нам позже. С "Балтикой" он был мимо совсем, сегодня и с "Ростовом" он был близко к форме", - сказал Карпин.