Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу самарцев

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Футболисты самарских "Крыльев Советов" в гостях со счетом 2:1 обыграли "Краснодар" в матче первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России.

В составе победителей голы забили Джимми Марин (10-я минута), Амар Рахманович (28). У "Краснодара" отличился Данила Козлов (12).

Дебютный матч в составе "Краснодара" провел французский полузащитник Гаэтан Перрен, вышедший на замену на 74-й минуте. "Краснодар" объявил о переходе Перрена из французского "Осера" 23 июля, соглашение с игроком рассчитано на три года. В прошлом сезоне чемпионата Франции на счету полузащитника 10 забитых мячей и 11 голевых передач в 34 матчах. Он стал лучшим ассистентом турнира вместе с французским полузащитником Райаном Шерки.

"Краснодар" и "Крылья Советов" выступают в группе B с московским "Динамо" и "Сочи". Матч между этими командами прошел в Москве ранее во вторник и завершился победой "Динамо" со счетом 3:2.

Во втором туре "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Сочи" 13 августа. "Краснодар" в этот же день в гостях встретится с "Динамо".

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит рекорд по числу побед в турнире (9).