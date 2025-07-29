Футболист прибыл в аэропорт Внуково

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Португальский полузащитник турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Жедсон Фернандеш прибыл в Москву для переговоров со "Спартаком". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Футболист прибыл в аэропорт Внуково. Во вторник пресс-служба "Бешикташа" сообщила, что клуб начал переговоры с московским "Спартаком" о трансфере Фернандеша.

Фернандеш выступает за "Бешикташ" с 2022 года, в составе команды он стал обладателем кубка и суперкубка страны. В составе турецкого клуба он провел 131 матч, забив 18 голов и отдав 16 передач. Также Жедсон играл за португальскую "Бенфику", с которой стал чемпионом и обладателем Суперкубка Португалии, английский "Тоттенхэм", турецкие "Галатасарай" и "Ризеспор". В составе сборной Португалии провел 2 матча, не отметившись результативными действиями.