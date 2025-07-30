Соглашение с футболистом рассчитано до 2029 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" продлил контракт с бразильским полузащитником Маркиньосом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт рассчитан до 2029 года.

Маркиньосу 25 лет, за "Спартак" он выступает с 2024 года, всего в составе красно-белых провел 38 матчей, забил три гола и отдал 12 передач. Ранее он выступал за "Ференцварош", став трехкратным чемпионом Венгрии и выиграв кубок страны. Также футболист играл за бразильские "Атлетико Минейро" и "Шапекоэнсе", болгарский "Ботев".