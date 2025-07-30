СМИ: "Аль-Наср" хочет приобрести футболиста "Зенита" Луиса Энрике за €70 млн

Рекордная сумма трансфера за игрока чемпионата России была зафиксирована в августе 2023 года, когда "Зенит" продал Малкома в "Аль-Хиляль" за €60 млн

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии планирует приобрести бразильского полузащитника петербургского "Зенита" Луиса Энрике. Об этом сообщает журналист Жорже Никола на своей странице в соцсети X.

По информации источника, сумма трансфера может составить €70 млн. По информации портала Transfermarkt, рекордная сумма трансфера за игрока чемпионата России была зафиксирована в августе 2023 года, когда "Зенит" продал бразильского нападающего Малкома в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии за €60 млн.

За "Аль-Наср" выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

Луису Энрике 24 года, он перешел в "Зенит" в январе из бразильского "Ботафого". В прошлом сезоне бразилец провел за "Зенит" 15 матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи.