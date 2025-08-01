Флаги Игр были подняты на радиомачтах дрейфующих научных станций "Северный полюс-22" и "Северный полюс-24"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ТАСС продолжает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности, чтобы читатели смогли погрузиться в атмосферу тех олимпийских дней, ощутить эмоции от ярких побед спортсменов Советского Союза и понять, чем жила и дышала страна, принимавшая у себя Олимпиаду-1980.

Олимпийскому чемпиону в метании молота Седых неведомо чувство злости

"Я знал свои силы и твердо рассчитывал на одну из медалей, - сказал корреспонденту ТАСС двукратный олимпийский чемпион Юрий Седых. - Самым дальним оказался мой первый бросок - именно так и было задумано".

"Я вообще никогда не злюсь, - сказал Седых. - А к чему волноваться, если ты хорошо подготовлен к соревнованиям? Вложи все силы в бросок, и молот сам полетит к рекорду".

Девиз советских полярников: "Олимпийский год - не только для олимпийцев"

Олимпийские флаги подняты на радиомачтах дрейфующих научных станций "Северный полюс-22" и "Северный полюс-24". На импровизированных спортивных аренах, которые полярники построили вблизи своих научных городков, сверкает под незаходящим солнцем арктического лета кружево пяти колец, сложенное из снежных блоков. Здесь, как сообщается в радиограммах, поступивших в Ленинград корреспонденту ТАСС Николаю Константинову, прошли соревнования в честь всемирного праздника спорта.

"Разумеется, не все виды спорта и снаряды, популярные на наших плавучих ледяных островах, официально зарегистрированы Международным олимпийским комитетом, - радировал начальник станции СП-22 Георгий Кизино. - Например, кросс в меховых унтах по пересеченной местности - среди торосов и трещин, толкание 7-килограммового гидрологического лота, гребля на клиперботах, стрельба из карабинов, настольный теннис и бильярд. Следуя девизу "Олимпийский год - не только для олимпийцев", все полярники приняли участие в состязаниях с истинно олимпийской страстью. Чемпионами "арктического многоборья" стали ионосферист Леонид Большов, аквалангист Владимир Грищенко, метеоролог Николай Серебряков, врач Сергей Смуров. С неослабеваемым интересом и волнением слушаем по радио олимпийские репортажи из Москвы".

Президент ФИФА отметил советскую торсиду

"От имени ФИФА я хочу поблагодарить зрителей. Ваша торсида сделала футбольный олимпийский турнир самым популярным и посещаемым видом соревнований. Полтора миллиона зрителей, другими словами 50 тысяч зрителей на каждом матче, - это великолепно", - сказал корреспонденту ТАСС Юрию Тыссовскому президент Международной федерации футбола (ФИФА) Жоао Авеланж.

Хоккеисты из Великобритании сыграют в Москве, несмотря на все запреты

"Думаю, ни организаторы московской Олимпиады, ни другие советские люди еще не представляют, насколько великолепно вы устроили XXII летние Олимпийские игры. Я восхищен сердечностью отношений друг к другу спортсменов, арбитров, хозяев и тех, кто приехал к вам в гости", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Владимиром Пименовым член исполкома Британской олимпийской ассоциации и генсек Европейской федерации хоккея на траве Роберт Уотсон.

Уотсон приехал в Москву по приглашению Международной федерации хоккея на траве, он немало сделал для того, чтобы спортсмены Великобритании приняли участие в Олимпиаде-80. Только по телевидению он, один из крупнейших адвокатов Англии, выступал восемь раз. И он бесконечно рад, что цель была достигнута, и многие спортсмены Великобритании приехали в Москву.

"Да, Федерация хоккея на траве Великобритании отказалась послать команду на Олимпиаду-80, но матч хоккеистов нашей страны и Советского Союза состоится. В Москву туристами приехали 11 хоккеистов из Лондона (шесть мужчин и пять женщин). И, как символизируя участие хоккеистов Великобритании в московской Олимпиаде, они проведут два товарищеских матча с советскими командами "СКИФ" и "Спартак", - заключил Уотсон.