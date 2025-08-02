Олимпиада-80 глазами ТАСС. Как советские ватерполисты "потеряли" в бассейне тренера

Оказалось, что тренер Борис Попов, которого бросили в бассейн после победы на Играх, задержался под водой в поисках тапочек, соскочивших с ног

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ТАСС продолжает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности, чтобы читатели смогли погрузиться в атмосферу тех олимпийских дней, ощутить эмоции от ярких побед спортсменов Советского Союза и понять, чем жила и дышала страна, принимавшая у себя Олимпиаду-1980.

Мамо Волде дал отпор лживой американской пропаганде

"Олимпиада в Москве - седьмая, на которой мне посчастливилось быть. Накал состязаний на нынешних Играх, их уровень был очень высок", - рассказал корреспонденту ТАСС призер Игр 1968 и 1972 годов в марафонском беге Мамо Волде из Эфиопии.

Что касается попыток западной и прежде всего американской пропаганды опорочить московскую Олимпиаду, то все, кто видел ее, смогли убедиться в лживости распространяемых о ней измышлений. На родине я расскажу соотечественникам правду о прекрасной летней Олимпиаде", - добавил Волде, приехавший на Олимпиаду в Москву в качестве почетного гостя.

Ватерполисты ищут в бассейне тренера, а тренер - тапочки

По традиции ватерполисты сборной СССР, став олимпийскими чемпионами, бросили во всей одежде в воду старшего тренера команды Бориса Попова. Бросить-то бросили, но скоро забеспокоились: что-то долго он не выныривает. Как позже выяснилось, тренер задержался под водой в поисках тапочек, которые у него соскочили с ног.

"На радостях наши ватерполисты отправили в "пучину" заодно со старшим тренером врача и массажиста команды, а вот второй тренер Вячеслав Скок сумел убежать и избежать купания", - передает корреспондент ТАСС из бассейна "Олимпийский".

Олимпийская сказка для хоккеисток из Зимбабве

О женской команде по хоккею на траве из Зимбабве вполне закономерно сказать так: приехала, потренировалась, победила. И действительно, обладательницы золотых наград московского олимпийского турнира по хоккею на траве, завершившегося в последний день июля на малой арене стадиона "Динамо", лишь за три недели до начала Игр узнали, поедут ли они на Олимпиаду или нет. Затем собрались вместе - спортсменки из шести клубов городов Солсбери и Боливара.

"Мы искренне благодарим организаторов московской Олимпиады за то, что они великолепно провели соревнования, в том числе турнир по хоккею на траве среди женщин, - сказала корреспонденту ТАСС Владимиру Дворцову играющий тренер олимпийских чемпионок Антеа Дарин Стюарт. - И за то, что они оказали нам содействие в совершении дальнего пути с нашей родины в столицу Олимпиады. В Москве мы имели возможность тренироваться в удобное для нас время, на отличных полях и провели с советскими клубными командами несколько товарищеских матчей. Это позволило нам набрать такую спортивную форму, при которой мы завоевали золотые медали Олимпиады".

"Хоккей на траве давно популярен в нашей стране, в различных турнирах у нас выступает несколько десятков клубных команд. Имеется 21 стадион для хоккея на траве. Обычно девочки начинают играть в хоккей на траве очень рано - лет с 10. Сначала для них это просто послеобеденное развлечение. А затем наиболее талантливые из них попадают в клубные команды и сборную Зимбабве. Хоккеистки Зимбабве проводят много международных встреч у себя дома и за рубежом", - добавила собеседница ТАСС.

"Помимо выступлений в матчах, мы имели благодаря организаторам Олимпиады отличную культурную программу. Пользуясь случаем, хотела бы через ТАСС передать поздравления советской сборной, завоевавшей бронзовые награды. Команда хозяев нам очень понравилась - она играет тактически разнообразно и исключительно быстро. Помнится, нам стоило больших трудов ликвидировать прорывы стремительных форвардов советской команды", - заключила тренер олимпийских чемпионок.

Ватерполисты попросили удлиненные кровати

Специальные удлиненные кровати в Олимпийской деревне пришлось устанавливать не только для баскетболистов, но и для многих участников ватерпольного турнира, передает корреспондент ТАСС.

Добрые четыре десятка игроков с мячом на воде по достоинству смогли бы украсить любую баскетбольную команду, их рост почти 2 метра. А "гулливером" среди ватерполистов является защитник венгерской сборной и ее капитан Иштван Сивош, рост которого 205 см, он же и самый тяжелый - 107 кг.