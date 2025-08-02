Клуб КХЛ "Сочи" объявил о назначении Крикунова на пост главного тренера

Ранее пост главного тренера покинул Вячеслав Козлов, под чьим руководством команда не провела ни одного официального матча

ТАСС, 2 августа. Владимир Крикунов назначен на пост главного тренера клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

19 июля стало известно, что должность главного тренера "Сочи" покинул Вячеслав Козлов, который возглавил клуб 3 июня. Команда не провела ни одного официального матча под его руководством. 20 июля Крикунов сообщил ТАСС, что генеральный директор команды Игорь Григоренко предложил ему возглавить клуб, на что специалист ответил согласием. Как сообщил тренер, они обсуждали однолетний контракт.

Крикунову 75 лет, последним местом работы специалиста было выступающее во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) петербургское "Динамо", которое он возглавлял с 2023 по 2024 год. Ранее Крикунов возглавлял казанский "Ак Барс" (1999-2001, 2011-2012), нижнекамский "Нефтехимик" (2001-2004, 2008-2011, 2013, 2014-2016), рижское "Динамо" (2021-2022), казахстанский "Барыс" (2012-2013), екатеринбургский "Автомобилист" (2016-2018) и московское "Динамо" (2004-2008, 2018-2021). Под его руководством "Динамо" стало чемпионом России (2005) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2006). Также специалист возглавлял сборные Словении (1995-1996), Казахстана (2012-2013) и России (2004-2006), на чемпионате мира 2005 года россияне под его руководством стали бронзовыми призерами чемпионата мира. Крикунов является заслуженным тренером России.

"Сочи" по итогам регулярного чемпионата прошедшего сезона КХЛ занял последнее, 11-е место в таблице Западной конференции. После окончания турнира в отставку с поста главного тренера команды был отправлен Сергей Зубов.