Он не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян тренировался в общей группе и очень близок к полному восстановлению после травмы и болезни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

28 июля ТАСС сообщил, что Захарян начал частично заниматься в общей группе команды.

"Вчера он почти целиком провел тренировку с общей группой и очень близок к тому, чтобы полноценно восстановиться и играть", - сообщили в испанском клубе.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что Захарян пропустит тур "Реал Сосьедад" в Японии и останется в Испании для восстановления после вируса.

Захаряну 22 года. Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За "Реал Сосьедад" россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.