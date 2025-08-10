Ранее определились чемпионы страны на стандартной дистанции

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Определились чемпионы России по триатлону на длинной дистанции и в эстафете. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В соревнованиях мужчин золото завоевал Илья Прасолов (08:03:26), вторым стал Иван Калашников (08:19:24), третьим - Анатолий Федотов (08:20:36).

Чемпионкой России среди женщин стала Мария Гостева (09:28:42), серебро завоевала Мария Акимова (09:39:03), тройку призеров замкнула Елена Корчагина (10:12:58).

Золото в эстафете завоевала команда Волгоградской области (Георгий Клименко, Татьяна Баскакова, Денис Колобродов и Валентина Рясова), второй стала команда Москва-1 (Григорий Антипов, Диана Исакова, Михаил Антипов, Инна Сысоева), третьей - Москва-2 (Семен Кашицын, Анна Горева, Роман Кривальцевич, Полина Хураськина)

В выходные в Москве прошли соревнования чемпионата России на стандартной и длинной дистанциях и в триатлон-эстафете, а также Лиги Триатлона & IRONSTAR Москва 226.

Руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу ранее в разговоре с ТАСС отметила результаты российских триатлонистов на международной арене, а также отметила развитие вида спорта среди любителей.