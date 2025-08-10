Прыгунья с шестом стала чемпионкой страны с результатом 4,86 м

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Чувство страха от прыжков с новым шестом, необходимым для успешного штурма высот, превышающих 4,90 м, помешало российской легкоатлетке Полине Кнороз стать обладательницей лучшего результата сезона в мире. Такое мнение спортсменка высказала журналистам.

Кнороз победила на чемпионате России в Казани с результатом 4,86 м, что является ее личным рекордом. В ранге чемпионки она трижды пыталась покорить планку на высоте 4,92 м, но все три прыжка были неудачными.

"Мой прыжок на 4,86 метра - это очень хорошая заявка на мировую арену, - рассказала Кнороз. - Я была готова к чемпионату России и рассчитывала, что прыжки будут за 4,90. Можно было брать и эту высоту, но тут вмешался человеческий фактор. Просто я раньше никогда не прыгала так высоко, и мне было страшно, я испугалась. Нужно было брать другие шесты, а они имеют другую толщину, поэтому не было такой уверенности. Я взяла тот шест, когда прыгала на 4,92, и понимала, что у меня не получится прыгнуть, потому что было страшно".

"Нужно мне дальше немного побороться на таких высотах, и я уверена, что результат будет. Нужно учиться прыгать на новых шестах, которые имеют, как я уже сказала, другую жесткость и другую толщину. И все обязательно получится", - добавила спортсменка.

Обладательницей лучшего результата сезона в мире (4,91 м) является американка Аманда Молл. Кнороз с прыжком на 4,86 м занимает в этом рейтинге второе место.