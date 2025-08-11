Пловец Лифинцев объяснил, почему остался без личной медали на ЧМ

На дистанции 100 м на спине он занял седьмое место

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский пловец Мирон Лифинцев остался без медали на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре по причине того, что не сумел грамотно подготовить себя к финальному заплыву. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Лифинцев в Сингапуре завоевал два эстафетных золота. В смешанной эстафете, которая состоялась на следующий день после финала на "сотке", он проплыл аналогичную дистанцию быстрее победителя личного заплыва Питера Кетце из ЮАР. В финале на дистанции 100 м на спине Лифинцев стал седьмым.

"Возможно, не расплылся к тому дню, возможно, с головой не справился, возможно, был просто не готов, - сказал Лифинцев. - Я считаю, что недостаточно проработал к тому дню. Я в финале только смог почувствовать себя готовым и на следующий день уже смог нормально плавать в эстафете".

Спортсмен отметил, что на 60% причина неудачи связана с психологией, на 40% - с физическим состоянием.

Лифинцеву 19 лет, он является пятикратным чемпионом мира на короткой воде.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 12 августа.