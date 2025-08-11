Во вторник пройдут игры "Акрон" - ЦСКА, "Зенит" - "Рубин" и "Спартак" - "Динамо" (Махачкала)

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Второй тур группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России откроется тремя матчами во вторник. В этот день состоятся игры "Акрон" - ЦСКА, "Зенит" - "Рубин" и "Спартак" - "Динамо" (Махачкала).

В первом матче дня ЦСКА в квартете D на выезде встретится с тольяттинским "Акроном", встреча начнется в 16:15 мск. В первом туре ЦСКА на своем поле обыграл "Локомотив" (2:1), "Акрон" дома оказался сильнее калининградской "Балтики" (2:1). Матч между "Локомотивом" и "Балтикой" в этой группе пройдет 13 августа в Москве.

ЦСКА в этом сезоне не имеет поражений при новом главного тренере Фабио Челестини, который сменил в июне Марко Николича. Защитник ЦСКА Матвей Лукин выделил изменения в игре команды при Челестини. "Конечно, я очень благодарен Фабио за доверие, он дает мне играть, дает проявлять себя, я готов отдавать себя на 120 процентов - за команду, за тренера, за фанатов, - сказал Лукин ТАСС. - При Фабио мы играем в более атакующий футбол, более рискованный с высокой линией обороны".

Также во вторник пройдет матч лидеров группы А, в Петербурге местный "Зенит" примет на своем поле казанский "Рубин", игра начнется в 18:30 мск. В первом туре "Рубин" дома обыграл "Оренбург" (2:0), "Зенит" в гостях оказался сильнее грозненского "Ахмата" (2:1). Обе команды перед матчем потерпели первые поражения в сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), казанцы на выезде разгромно уступили ЦСКА (1:5), петербуржцы также в гостях проиграли грозненскому "Ахмату" (0:1). "Рубин" и "Зенит" играли в этом сезоне в РПЛ, матч второго тура в Казани завершился вничью со счетом 2:2. Их соперники по группе "Оренбург" и "Ахмат" проведут матч 13 августа.

Также продолжит путь в Кубке России московский "Спартак", который дома сыграет с махачкалинским "Динамо" в матче группы С, встреча начнется в 20:45 мск. В первом туре красно-белые обыграли на выезде "Ростов" (2:0), махачкалинское "Динамо" на своем поле оказалось сильнее "Пари Нижний Новгород" (1:1). "Пари НН" и "Ростов" проведут матч 14 августа, изначально он должен был пройти в Екатеринбурге, но позднее был перенесен в Саранск. "Пари НН" начал сезон не на своей арене, так как домашний стадион находится на ремонте.

Для красно-белых Кубок России является возможностью реабилитироваться за неудачное начало сезона в РПЛ, где команда показала худший старт с 2011 года. "Спартак" уже играл с махачкалинским "Динамо" в этом сезоне, встреча первого тура чемпионата России в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

О Кубке России

На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья - продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов. На прошлой неделе завершились матчи первого раунда "пути регионов", игры второго раунда пройдут 19-21 августа.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, в активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у "Локомотива". Ближайшим преследователем является "Зенит" (5).