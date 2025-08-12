Спортсмен объяснил это тем, что не может смотреть на свои старые фотографии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский пловец Мирон Лифинцев во время чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре удалил все публикации в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Лифинцев в Сингапуре завоевал две золотые медали в эстафетах.

"Да просто другой человек, другое время, и просто я не могу смотреть на свои старые фотографии. Я как-то зашел в свой профиль, мне стало не по себе", - объяснил Лифинцев удаление постов.

Сейчас в его акканте одна новая публикация - она посвящена чемпионату мира в Сингапуре. Также пловец ведет Telegram-канал.

Лифинцеву 19 лет, он также является пятикратным чемпионом мира на короткой воде.