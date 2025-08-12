Синхронист Мальцев считает, что значимость Олимпиады переоценена

Спортсмен считает, что на чемпионатах мира конкуренция в его виде спорта гораздо выше

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Значимость Олимпийских игр в общественном сознании переоценена. Такое мнение в интервью ТАСС высказал семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев.

Международный олимпийский комитет (МОК) не включил микст-дуэты в синхронном плавании в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

"Действительно, я говорил про переоценку, - сказал Мальцев об Олимпиаде. - Имел в виду то, что чемпионат мира не менее ценен, чем Олимпийские игры. Если брать наш вид спорта, то на чемпионате мира мы видим большое количество дисциплин, мужчины есть и в соло, и в дуэтах. На Олимпиаде у нас только два комплекта медалей, конкуренция меньше, чем на чемпионате мира. В том же футболе чемпионаты Европы и мира ценятся выше, чем Олимпийские игры. У нас то же самое: выступать на чемпионате мира в какой-то степени даже девушкам сложнее, потому что выше конкуренция. На Олимпийских играх есть принцип отбора по континентам".

"Но в обществе сложилось восприятие Олимпиады как чего-то максимально высокого и ценного, хотя на самом деле для спортсмена чемпионат мира не менее ценен", - добавил он.

Мальцеву 30 лет, на завершившемся в августе чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре он завоевал три золотые и одну серебряную медаль.

