Чемпион мира по плаванию Лифинцев не стремится к популярности

Спортсмен отметил, что не любит медийность

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский пловец Мирон Лифинцев не стремится к тому, чтобы стать популярным. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Лифинцев на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завоевал две золотые награды в эстафетах.

"Я не люблю медийность. Я, честно, делаю это ради какого-то всеобщего блага, а не своего, - сказал спортсмен. - Будь моя воля, я бы, честно, не выкладывал вообще никакие соцсети. Просто я делаю это скорее для развития нашего вида спорта, а не для себя лично".

Лифинцев не исключил, что в будущем может поменять свое мнение. "Если я захочу, и у меня будет хотя бы минимальное желание, я думаю, что смогу. Потому что у меня есть какие-то идеи, что бы я мог снимать что-то и выкладывать. Сейчас у меня, во-первых, нет времени, желания и сил на это все, а так в принципе, я думаю, что очень хорошо мог бы этим заниматься", - сказал он.

Лифинцеву 19 лет, он также является пятикратным чемпионом мира на короткой воде.