Чемпион мира Лифинцев выступил против возрастных ограничений в плавании

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Возрастных ограничений на взрослых международных соревнованиях по плаванию быть не должно. Такое мнение в интервью ТАСС высказал чемпион мира Мирон Лифинцев.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре выступила 12-летняя китаянка Юй Цзыди, благодаря бронзе в эстафете она стала самым юным призером в истории турнира. На фоне ее выступления появлялись сообщения, что Международная федерация плавания (World Aquatics) может рассмотреть вопрос о введении возрастных ограничений на соревнованиях.

"Я вообще не понимаю, зачем это, если честно, - сказал Лифинцев. - Возрастного ограничения не должно быть. Если тебе хоть 10 лет и ты плывешь быстро, почему тебя должны ограничивать?"

На юношеском чемпионате мира Юй Цзыди выступить не сможет, поскольку на турнир допускаются спортсмены от 14 лет.

Лифинцеву 19 лет, он является двукратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде.