Писарский запросил у РФС полный текст решения о сохранении отстранения

Ранее юрист футболиста Антон Смирнов сообщал, что Писарский намерен обратиться в CAS

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Нападающий Владимир Писарский обратился в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) с запросом на предоставление полного текста решения о сохранении отстранения за ставки. Об этом сообщает пресс-служба футбольной правовой компании "Алетейя".

7 августа стало известно, что РФС отклонил апелляцию Писарского по делу о ставках. Юрист футболиста Антон Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что Писарский намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Сегодня, 12 августа, в целях дальнейшего обжалования решения в CAS направили в апелляционный комитет РФС запрос Владимира Писарского на изготовление полного текста решения апелляционного комитета РФС, которым футболисту было отказано в удовлетворении его апелляционной жалобы на решение комитета РФС по этике от 3 июля", - говорится в заявлении компании.

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых - условно. Нападающий принадлежал самарским "Крыльям Советов", но выступал за "Сочи" на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за "Сочи" Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир - Российской премьер-лиге с "Пари Нижний Новгород" перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход "Сочи" в премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.

Регламент РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами.