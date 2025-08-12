Ранее FIG предоставила нейтральный статус Татьяне Сергаевой и 19 представителям персонала, а также 10 спортсменам, выступающим в художественной гимнастике

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева, получившая нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (FIG), выразила надежду, что его в скором времени получат больше отечественных спортсменов. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее FIG предоставила нейтральный статус Сергаевой и 19 представителям персонала, а также 10 спортсменам, выступающим в художественной гимнастике.

"Рада, что спортсмены, тренерский штаб и специалисты получили нейтральный статус, позволяющий им на международных стартах продемонстрировать подготовку и спортивный дух. Совместные усилия по согласованию заявок оказались результативными - одобрена большая часть предложений. Надеюсь, в ближайшее время статус получат и оставшиеся спортсмены", - сказала Сергаева.

Последний раз российские гимнасты выступали на турнирах под эгидой FIG в начале марта 2022 года, после чего были отстранены на длительное время. С 1 января 2024 года отдельным российским и белорусским гимнастам было разрешено выступать в нейтральном статусе на турнирах FIG. 11 июля FIG разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него.

На заседании исполкома FIG в июле были пересмотрены условия получения нейтрального статуса, который позволяет спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных соревнованиях. Изменения коснулись критериев членства спортсменов в государственных структурах и активной поддержки специальной военной операции. Из критериев для нейтральных спортсменов удалены запрет на командные соревнования и запрет на ассоциации с национальными флагом, гимном и гербом России и Белоруссии. Однако их использование по-прежнему запрещено на официальных объектах соревнований.