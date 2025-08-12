Главный тренер ПСЖ назвал своим личным решением исключение Доннаруммы из состава

Итальянский вратарь не вошел в заявку на матч за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма"

РИМ, 12 августа. /ТАСС/. Решение об исключении итальянского голкипера французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннаруммы из заявки на матч за Суперкубок УЕФА принял лично главный тренер команды Луис Энрике. Комментарий Энрике приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.

12 августа ПСЖ опубликовал заявку на матч за Суперкубок УЕФА против английского "Тоттенхэма", который пройдет 13 августа в итальянском Удине. Доннарумма не вошел в заявку. Парижский клуб заявил на матч двух вратарей: россиянина Матвея Сафонова и француза Люка Шевалье.

"Доннарумма исключен из состава по моему собственному решению. Я несу за это стопроцентную ответственность. Мне нужен вратарь другого типа, и я принял такое решение. Джанлуиджи - один из лучших вратарей в мире", - сказал Энрике.

1 августа журналист Данкан Каслс сообщил, что в ПСЖ намерены продать Доннарумму. Тот, в свою очередь, намерен отработать оставшийся год по контракту и уйти следующим летом свободным агентом, однако данный вариант не устраивает парижан, поэтому они пригрозили ему переводом в резервную команду.

Доннарумме 26 лет, он выступает за ПСЖ с 2021 года. Вместе с командой он четырежды становился чемпионом Франции, два раза - обладателем кубка страны. В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы в 2021 году. В сезоне-2024/25 Доннарумма провел за ПСЖ 47 матчей, 17 из которых - "на ноль".