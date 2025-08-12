Красно-белые в игре Кубка России уступили в серии пенальти

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" часто ошибались в простых ситуациях в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России с махачкалинским "Динамо". Такое мнение журналистам высказал исполнявший обязанности главного тренера "Спартака" в матче Ненад Сакич.

Во вторник "Спартак" в серии пенальти проиграл "Динамо", основное время завершилось со счетом 1:1.

"Естественно, хотели победить в этой игре, но не поучилось, довольствуемся только одним очком. Хочется отметить, что играли до конца, не сдавались, после пропущенного гола смогли отыграться. С чем связано много брака? Да, действительно, брака сегодня было много, даже в простых ситуациях и передачах были ошибки. Чем объяснить? В целом сейчас непростая ситуация, достаточно сложная. Может быть, ребятам не хватает уверенности в своих силах, веры в себя", - сказал Сакич.

"Спартак" после двух туров группового этапа набрал 4 очка, "Динамо" - 5. В следующем туре "Спартак" 26 августа примет "Пари Нижний Новгород", махачкалинцы на следующий день в гостях сыграют с "Ростовом".