Сакич: Маркиньос и Жедсон пропустили матч Кубка России из-за проблем со здоровьем

Тренер красно-белых выразил надежду на то, что футболисты будут готовы к игре чемпионата России с "Зенитом"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полузащитники московского футбольного клуба "Спартак" португалец Жедсон Фернандеш и бразилец Маркиньос, а также тринидадский нападающий Ливай Гарсия пропустили матч Фонбет - Кубка России с махачкалинским "Динамо" по состоянию здоровья. Об этом журналистам заявил исполнявший обязанности главного тренера "Спартака" в матче Ненад Сакич.

В матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Кубка России "Спартак" дома в серии пенальти проиграл "Динамо".

"У них есть определенные моменты со здоровьем. Решили поберечь их сегодня. Надеюсь, что все будут готовы к игре с "Зенитом", - сказал Сакич.

"Спартак" сыграет с "Зенитом" в пятом туре РПЛ 16 августа. Встреча пройдет на домашней арене красно-белых.