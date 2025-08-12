L'Equipe: Доннарумма достиг соглашения о переходе в "Манчестер Сити"

Во вторник итальянский вратарь объявил об уходе из ПСЖ

ТАСС, 13 августа. Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма достиг соглашения о переходе в английский "Манчестер Сити". Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

По информации источника, итальянец провел переговоры с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой и дал согласие на заключение контракта. 12 августа Доннарумма объявил об уходе из французского "Пари Сен-Жермен", за который выступал с 2021 года.

Доннарумме 26 лет, вместе с ПСЖ он четырежды становился чемпионом Франции, два раза - обладателем кубка страны, в минувшем сезоне итальянец выиграл вместе с парижанами Лигу чемпионов. В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы в 2021 году. В сезоне-2024/25 Доннарумма провел за ПСЖ 47 матчей, 17 из которых - "на ноль".

1 августа журналист Данкан Каслс сообщил, что в ПСЖ намерены продать Доннарумму. 12 августа ПСЖ опубликовал заявку на матч за Суперкубок УЕФА против английского "Тоттенхэма", который пройдет 13 августа в итальянском Удине. Доннарумма не вошел в заявку, парижский клуб включил в нее двух вратарей: россиянина Матвея Сафонова и француза Люка Шевалье. Позднее главный тренер ПСЖ Луис Энрике сообщил, что лично принял решение исключить голкипера из заявки, и добавил, что ему нужен вратарь другого типа.