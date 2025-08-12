Вратарь Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ

Итальянец перешел во французскую команду в 2021 году

ТАСС, 12 августа. Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма покинул французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Дорогие болельщики ПСЖ, с первого дня моего нахождения в клубе я отдавал все силы на поле и за его пределами, чтобы заслужить свое место и с гордостью защищать ворота этого клуба. К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть его частью и вносить свой вклад в успех, это решение меня разочаровывает и огорчает. Моим товарищам - моей второй семье - спасибо за каждый матч, каждый разделенный момент. Вы всегда будете моими братьями, играть за этот клуб было для меня огромной честью", - написал Доннарумма.

Доннарумме 26 лет, он выступал за ПСЖ с 2021 года. Вместе с командой он четырежды становился чемпионом Франции, два раза - обладателем кубка страны, в минувшем сезоне итальянец выиграл вместе с парижанами Лигу чемпионов. В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы в 2021 году. В сезоне-2024/25 Доннарумма провел за ПСЖ 47 матчей, 17 из которых - "на ноль".

1 августа журналист Данкан Каслс сообщил, что в ПСЖ намерены продать Доннарумму. Во вторник ПСЖ опубликовал заявку на матч за Суперкубок УЕФА против английского "Тоттенхэма", который пройдет 13 августа в итальянском Удине. Доннарумма не вошел в заявку, парижский клуб включил в нее двух вратарей: россиянина Матвея Сафонова и француза Люка Шевалье. Позднее главный тренер ПСЖ Луис Энрике сообщил, что лично принял решение исключить голкипера из заявки, и добавил, что ему нужен вратарь другого типа.