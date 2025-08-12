Футболисты "Спартака" поддержали Зорина после незабитого пенальти в матче Кубка России

Красно-белые в серии пенальти уступили махачкалинскому "Динамо"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" поддержали полузащитника Даниила Зорина, который не реализовал пенальти в послематчевой серии с махачкалинским "Динамо". Об этом Зорин рассказал журналистам.

Во вторник "Спартак" дома уступил "Динамо" в матче второго тура "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее были махачкалинцы - 4:3.

"Когда закончилась игра, подошли к тренеру, кто был уверен, написали список, пошли бить, - сказал Зорин. - Перед играми, после тренировок мы достаточно часто отрабатываем штрафные и пенальти, обычная вещь. Ребята меня поддержали. Я, конечно, сильно расстроился, а то только положительные эмоции появились после того, как забили гол, сравняли. Потом я не забил, проиграли матч, конечно, очень расстроены".

Из-за дисквалификации на скамейке отсутствовал главный тренер "Спартака" Деян Станкович, исполняющим обязанности был Ненад Сакич.

"Да, сейчас не все получается, не очень хорошие результаты, мы работаем на тренировках, будем готовиться еще усерднее, чтобы переломить эту серию. Чувствовалось отсутствие Деяна Станковича на скамейке? Конечно, когда он на скамейке, то подсказывает, может что-то изменить, добавить эмоций", - отметил Зорин.