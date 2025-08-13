В 2013 и 2017 годах Сергей Бобровский признавался лучшим вратарем НХЛ

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новичку клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Арсению Грицюку нравится игра двукратного обладателя Кубка Стэнли вратаря "Флориды" Сергея Бобровского. Об этом Грицюк рассказал в интервью ТАСС.

"Очень интересно попробовать на себе силу Сергея Бобровского, он мне как вратарь очень симпатичен, - сказал Грицюк. - Интересно побросать ему, повылазить на него, посмотреть, как он будет реагировать на броски".

