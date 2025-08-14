Игроку советы по жилью давал Сергей Калинин, который выступал за "Нью-Джерси" в 2015-2017 годах

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новичок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Арсений Грицюк был бы рад проживать в одном из тихих районов неподалеку от арены команды. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

24-летний нападающий перешел из СКА в "Нью-Джерси" весной этого года.

"Думаю, я бы жил ближе к арене. Я пока общался только с Сергеем Калининым (выступал за "Нью-Джерси" в 2015-2017 годах - прим. ТАСС). Он посоветовал мне посмотреть один вариант. Как приеду, буду смотреть уже на месте", - сказал Грицюк.

"Он говорил, что классная арена, Нью-Йорк близко. Если есть свободное время, можно съездить погулять, посмотреть Манхэттен. В бытовом плане он посоветовал два района - они более спокойные, тихие. Поэтому буду делать акцент на этом", - добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 15 августа.