Французская команда обыграла английский "Тоттенхэм" в серии пенальти

ТАСС, 14 августа. Российский голкипер французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов гордится футболистами команды и их характером, который они проявили в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом Сафонов написал в своем Telegram-канале.

ПСЖ в серии пенальти обыграл английский "Тоттенхэм" со счетом 4:3. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, французская команда сумела отыграть два мяча в концовке встречи. Сафонов не принял участия в матче, дебютную встречу в составе парижан провел французский голкипер Люка Шевалье, перешедший в команду 9 августа из французского "Лилля".

"Эмоции утихают, и приходит осознание, насколько важную и крутую вещь мы вчера сделали. Горд командой и нашим характером", - написал Сафонов.

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года, ранее он играл за "Краснодар". В дебютном сезоне за парижскую команду голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ПСЖ россиянин стал победителем Лиги чемпионов, а также чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции.