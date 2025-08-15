Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил уверенность, что Россия сможет в будущем в третий раз провести Олимпийские игры

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Казань на сегодняшний день является одним из самых подготовленных по части спортивной инфраструктуры городов России для проведения летних Олимпийских игр. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Ранее министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал ТАСС, что Россия сможет в будущем в третий раз провести Олимпийские игры и обязательно будет подавать заявки как на летнюю, так и на зимнюю Олимпиаду.

"Если нам доверят - конечно, сделаем. Тем более все у нас для этого есть. Мы уже проходили этот путь: в свое время рассматривали заявку на летние юношеские Олимпийские игры, была возможность. Понятно, что нужно будет обновить где-то инфраструктуру, но в целом, думаю, что сегодня Казань - один из самых подготовленных городов с точки зрения инфраструктуры по летним видам спорта", - сказал Леонов.