МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Одной из особенностью игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) является большой объем катания на льду, к чему придется привыкать. Об этом в интервью ТАСС рассказал новичок клуба НХЛ "Нью-Джерси" Арсений Грицюк.

24-летний нападающий перешел из петербургского СКА в "Нью-Джерси" весной этого года.

"Советы мне давал Сергей Брылин (тренер "Нью-Джерси" - прим. ТАСС): готовиться физически и морально, суперлегко, как и суперсложно, не будет. Надо быть готовым к тому, что поменяется язык, образ жизни", - сказал Грицюк.

"Он [Брылин] мне сказал, что придется много кататься, команда практикует активный хоккей. Поэтому готовлюсь к тому, что будет много объемного катания", - добавил собеседник агентства.