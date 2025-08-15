В 2021 году они вместе с "Авангардом" выиграли Кубок Гагарина

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Канадский тренер Боб Хартли, возглавлявший омский хоккейный клуб "Авангард" с 2018 по 2022 год, помогал нападающему Арсению Грицюку усвоить английский хоккейный сленг. Об этом Грицюк рассказал в интервью ТАСС.

Грицюк выступал за "Авангард" с 2020 по 2023 год и выиграл в 2021-м Кубок Гагарина. Этой весной форвард перешел из петербургского СКА в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси".

"Думаю, будет полегче, потому что я уже слышал английскую речь Хартли, выучил для себя какие-то хоккейные термины. Потому что всегда с Бобом общались на хоккейном сленге, и тут есть определенныйтолчок для меня, - сказал Грицюк. - В плане же системы, как мне кажется, Боб играет в хоккей, совсем разный по сравнению с тем, как играет главный тренер "Нью-Джерси" Шелдон Киф. Так что системы у обоих тренеров разные".

Этим летом Хартли возглавил ярославский "Локомотив", который в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина.

"Локомотив" в принципе играл в тот же хоккей, что и у нас с Бобом. Думаю, он что-то подкрутит в его игре, и команда будет готова к сезону", - отметил Грицюк.