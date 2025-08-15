Борис Игнатьев не считает, что психологические проблемы мешают "Торпедо"

Команда в четырех матчах Первой лиги набрала одно очко, в пятницу в отставку был отправлен главный тренер Олег Кононов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Психологические проблемы не могут мешать "Торпедо" показывать хорошие результаты, ситуация с вылетом в Первую лигу должна была окрылить футболистов. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Торпедо" Борис Игнатьев.

В пятницу "Торпедо" объявило об уходе Олега Кононова с поста главного тренера команды. В четырех матчах Первой лиги сезона-2025/26 "Торпедо" набрало одно очко, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения.

"Тут не может быть дело в психологии, причем здесь она, понижение в лиге, наоборот, должно окрылять в какой-то степени, хочется нового полета, появляется новая мотивация, - сказал Игнатьев. - Произошло то, что произошло, значит, нужно показать свои умения, свое лицо, снова попав в РПЛ. Всегда жалко специалистов, которые себя не исчерпали, но такова доля тренеров, жалости это не признает, результат всему голова. В прошлом сезоне он выполнил задачу, но в этом году "Торпедо" находится в конце таблицы, это не те успехи, которые стоит прощать, даже в силу того, что произошло".

Кононов возглавлял "Торпедо" с января 2024 года, под его руководством команда в сезоне-2024/25 заняла второе место во втором по силе дивизионе чемпионата страны. Черно-белые должны были сыграть в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что "Торпедо" выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны, а в РПЛ его заменит "Оренбург".