МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Лучшего бомбардира московского "Спартака" двух последних регулярных чемпионатов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Николая Голдобина сложно будет обменять в другой клуб лиги. Такое мнение ТАСС высказал агент Голдобина Сергей Исаков.

В субботу было объявлено, что "Спартак" поместил Голдобина в список отказов. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.

"Я не думал, что его выставят на драфт отказов. Думал, что его раньше поменяют, - сказал Исаков. - Но "Спартак" выставил немыслимые требования перед другими клубами. Поэтому сейчас, когда практически все команды укомплектованы, у них идет тренировочный процесс, и потолок зарплат достигнут, поменять его будет достаточно тяжело. Думаю, "Спартак" намеренно дотянул до этого момента".

По словам Исакова, разговор идет не о том, кому нужен Голдобин. "Речь о том, у кого есть деньги на него", - отметил он.

29-летний Голдобин выступает за "Спартак" с 2023 года. В московский клуб игрок перешел в результате обмена из магнитогорского "Металлурга". В феврале 2024 года нападающий установил новый рекорд "Спартака" по числу очков за сезон, превзойдя достижение Александра Кожевникова. В прошлом сезоне Голдобин стал лучшим бомбардиром (54) и ассистентом (33) команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также разделил первое место в списке лучших бомбардиров клуба в плей-офф, набрав 12 очков.