Маркиньос заявил, что футболисты "Спартака" рады работать со Станковичем

В субботу "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" в матче РПЛ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" рады работать с главным тренером команды Деяном Станковичем. Об этом журналистам рассказал игрок команды Маркиньос.

В субботу "Спартак" дома сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 2:2 в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Мы, конечно, недовольны тем, как складываются события. Но мы не нервничаем - мы профессионалы. Такое бывает, мы продолжаем работать. Мы поддерживаем нашего тренера, мы абсолютно рады работать с ним, будем надеяться, что это выльется в результат", - сказал Маркиньос, отвечая на вопрос ТАСС.

"Спартак" не может выиграть в РПЛ на протяжении четырех матчей (два поражения, две ничьих). Красно-белые набрали 5 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата.