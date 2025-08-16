Захаряна исключили из заявки "Реал Сосьедад" на матч первого тура чемпионата Испании

Встреча с "Валенсией" пройдет в субботу

МАДРИД, 16 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян не вошел в окончательную заявку команды на гостевой матч первого тура чемпионата Испании по футболу с "Валенсией". Об этом сообщает пресс-служба "Реал Сосьедад".

Встреча пройдет 16 августа и начнется в 22:30 мск. Захарян пропустил тур "Реал Сосьедад" в Японии, так как проходил восстановление после вируса. В пятницу пресс-служба "Реал Сосьедад" опубликовала заявку команды на игру с "Валенсией", в которой был Захарян.

Захаряну 22 года. Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За "Реал Сосьедад" россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.