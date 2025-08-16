Встреча завершилась со счетом 2:2

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Программа пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовала тремя матчами в субботу. В этот день лидер чемпионата московский "Локомотив" впервые потерял очки, петербургский "Зенит" в меньшинстве отстоял ничью в матче со столичным "Спартаком", а грозненский "Ахмат" одержал вторую победу под руководством Станислава Черчесова.

В центральном матче тура "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 2:2. Эта игра подарила болельщикам на "Лукойл-Арене" много эмоций. Гости удивили многих стартовом составом, впервые в РПЛ в воротах сыграл Денис Адамов, а среди полевых футболистов не было игроков, родившихся в России. Уже на 15-й минуте полузащитник "Спартака" Маркиньос сбил в своей штрафной игрока "Зенита" Луиса Энрике. Голкипер красно-белых Александр Максименко отбил 11-метровый от Матео Кассьерры, но все-таки после добивания мяч оказался в воротах.

После этого "Спартак" завладел преимуществом, казалось, что красно-белые полностью контролируют игру - отличились именно те, кто пропускал кубковый матч с махачкалинским "Динамо" из-за небольших повреждений. Сначала это сделал Маркиньос, затем - Жедсон Фернандеш. Для португальского полузащитника этот мяч стал первым в "Спартаке", футболист перешел в московский клуб летом из турецкого "Бешикташа", став самым дорогим трансфером в истории "Спартака".

После матча Фернандеш рассказал о своем голе. "Эмоций от гола много, ведь это первый мяч за команду, - сказал он журналистам. - Однако я расстроен, так как не смогли выиграть". Также португальский футболист рассказал, что старается не придавать значения тому, что является самым дорогим футболистом в истории "Спартака". "Нет, давления никакого нет, я такой же игрок, как и остальные. Вопрос не в цене, которую за меня заплатили, а в работе, которую мы должны делать", - отметил он.

Несмотря на то что "Зенит" после удаления Дугласа Сантоса на 50-й минуте играл в меньшинстве, петербургская команда смогла сравнять счет. На 63-й минуте отличился бывший нападающий "Спартака" Александр Соболев. Он во второй раз играл против своей предыдущей команды, за которую выступал с 2020 по 2024 год. Нападающий не стал праздновать забитый мяч.

В конце матча "Спартак" имел отличную возможность забить - главный арбитр встречи Артем Чистяков назначил пенальти в ворота "Зенита". Однако его не смог реализовать аргентинский полузащитник Эсекьэль Барко, лишь после добивания мяч в ворота отправил Фернандеш. Но арбитрам в итоге пришлось отменить гол - при ударе с 11-метровой отметки мяч попал в опорную ногу Барко, что является нарушением правил.

Станкович не пришел на пресс-конференцию

Еще до матча многие эксперты отмечали, что матч с "Зенитом" важен с точки зрения перспектив в команде главного тренера "Спартака" Деяна Станковича. После игры на пресс-конференции появился его помощник Ненад Сакич - он сообщил, что Станкович по личным причинам пропустит пресс-конференцию, извинившись перед болельщиками. "Спартак" продлил серию без побед в РПЛ до четырех матчей, красно-белые с 5 очками располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице.

Сакич уверен, что неудачный период "Спартака" скоро закончится. "Команда играла отлично, делала все, что мы готовили. "Спартак" доминировал на поле, создавал моменты, - сказал он журналистам. - К сожалению, не смогли реализовать большее количество возможностей. Сейчас такой период, когда все идет против нас. Но уверен, что рано или поздно это закончится. Надеюсь, что как можно раньше".

Маркиньос рассказал, что футболисты "Спартака" рады работать со Станковичем. "Мы, конечно, недовольны тем, как складываются события. Но мы не нервничаем - мы профессионалы, - сказал он журналистам. - Такое бывает, мы продолжаем работать. Мы поддерживаем нашего тренера, мы абсолютно рады работать с ним, будем надеяться, что это выльется в результат".

Матч между "Спартаком" и "Зенитом" посетил глава РПЛ Александр Алаев. Он назвал игру лучшей в текущем сезоне и выразил надежду, что впереди будут матчи лучше. "Шикарная игра, болельщики, много событий, мне матч очень понравился, - отметил он. - Думаю, что пока лучший матч сезона. Надеюсь, будут еще лучше".

"Зенит" с 6 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре петербургская команда 23 августа дома сыграет с махачкалинским "Динамо". "Спартак" в тот же день на выезде встретится с казанским "Рубином".

Первая осечка "Локомотива"

В первом матче дня "Локомотив" на выезде сыграл вничью с калининградской "Балтикой" со счетом 1:1. У гостей отличился нападающий Николай Комличенко, для которого этот мяч стал первым в составе железнодорожников, летом он перешел в московский клуб из "Ростова". У "Балтики" забил Брайан Хиль.

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал первую потерю очков команды в текущем сезоне РПЛ. "Наш сегодняшний соперник достаточно боевой. Он оказывает давление, бежит, бьется, играет очень агрессивно. Надо было быть к этому готовым, - сказал Галактионов, комментарий которого приводит пресс-служба "Локомотива". - Но мы вошли в сегодняшний матч, пропустив гол в самом начале. Это, естественно, дает оппоненту определенное преимущество. Но в дальнейшем мы взяли мяч под контроль, старались доводить подходы к воротам до ударов. Немного не хватало остроты в завершающей стадии, не хватало напористости в чужой штрафной площади. Но честь и хвала ребятам за то, что они не опустили рук. Старались напрягать соперника и в плане эмоций, и в плане активности. Те, кто вышел на замену во втором тайме, добавили свежести и скорости. Мы старались поддерживать этот темп до конца, и это воплотилось в забитый мяч".

"Локомотив" с 13 очками лидирует в таблице РПЛ. "Балтика" с 9 очками идет 3-й. В следующем туре железнодорожники 23 августа на своем поле встретятся с "Ростовом", "Балтика" днем позже на выезде сыграет с "Сочи".

Также в субботу грозненский "Ахмат" дома обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1. Для грозненской команды эта победа стала второй под руководством Станислава Черчесова, специалист возглавил команду 6 августа. "Крылья Советов" потерпели первое поражение в сезоне РПЛ.

"Крылья Советов" с 8 очками занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 6 очками идет 7-м. В следующем туре самарская команда 24 августа на выезде сыграет с "Краснодаром", "Ахмат" 22 августа в гостях встретится с "Оренбургом".

Программа пятого тура РПЛ продолжится в воскресенье. В этот день состоятся игры "Акрон" - "Оренбург", "Рубин" - "Ростов", "Динамо" (Москва) - ЦСКА и "Краснодар" - "Сочи". 18 августа пройдет матч "Пари Нижний Новгород" - "Динамо" (Махачкала).